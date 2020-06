Manate Vivish : « l’entreprise va mal (…) Air Tahiti n’est plus en capacité de prendre en charge » les lignes déficitaires

L’année scolaire 2019-2020 touche bientôt à sa fin pour les collégiens et lycéens. Et alors que certains établissements du second degré sont déjà désertés pour cause d’absence d’épreuves finales, le collège Anne-Marie Javouhey parvient lui à réunir ses élèves à l’église Maria No Te Hau pour la traditionnelle messe de fin d’année.