Maiao, une île toujours exempte de Covid

Sur l’île de Maiao, la majorité de la population est vaccinée. Covid free, l’île a réussi pour le moment à se préserver de l’épidémie, en s’isolant encore plus. “Je voulais surtout protéger nos matahiapo. Puis on est loin de tout. Et si l’un de nous attrape le Covid, on l’aura tous” confie Moea Papu, habitante de Maiao.

“Quand on dit à la population que des gens de Moorea viennent pour les vacciner, personne ne rouspète ou s’oppose à la vaccination” ajoute Tahuhu Tama Ina, maire de Maiao et auxiliaire de santé de l’île.

La rencontre avec la population et les réunions d’informations ont été cruciales. Matériel et effectif médical limités, difficulté de prise en charge : plusieurs facteurs ont convaincu la population à se vacciner. “À Moorea, nous avons eu plusieurs personnes décédées du Covid, nous avons été fatigués de ces prises en charge. Tama (maire de Maiao, NDLR) est tout seul, Maiao est loin de tout. Il faut venir les aider” indique Emma Tuia, responsable des infirmiers de Moorea – Maiao.

Sur les 350 habitants que compte “l’île interdite”, 90% sont aujourd’hui vaccinés. “C’est un bel exemple de responsabilité, c’est un moyen de se protéger et de protéger les autres, surtout dans un tel lieu isolé” rappelle Dominique Sorain, haut-Commissaire de la République en Polynésie. “On ne peut que les applaudir. C’est un exemple qu’on aimerait que l’ensemble de nos îles et de notre population suive” a par ailleurs déclaré Jean-Christophe Bouissou, vice-président de la Polynésie.