Mahina : Virginie Bruant vient en aide à un enfant en errance

Iris Poirier s’était inquiétée du sort de l’enfant et s’est émue de ne plus avoir de ses nouvelles. La ministre a immédiatement contacté la responsable de la DFSE de Mahina et l’enfant a pu être retrouvé.

Des démarches ont été engagées auprès des services sociaux pour accélérer la procédure d’obtention d’un contrat aidé que le père venait d’engager, et auprès de l’AISPF pour trouver rapidement un logement. Sa volonté est de pouvoir vivre avec ses deux enfants. L’antenne de la DSFE de Mahina assure la gestion du suivi. Dans l’attente, et en plein accord avec le papa, l’enfant est pris en charge par la famille d’accueil le temps de concrétiser les démarches engagées, et reprendra le chemin de l’école dès mardi matin.