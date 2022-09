Mahina : des projets d’envergure sur les terrains militaires à l’horizon 2024

Une halle pour accueillir les producteurs, une salle de spectacle, un restaurant gastronomique…. Les projets pour les terrains militaires de Mahina sont nombreux. La commune a lancé un appel à manifestation d’intérêt il y a quelques jours. Début des travaux prévu pour 2024.

Si l’objectif affiché est d’aménager l’espace de 5 hectares en zone de développement économique, les terrains, situés au cœur de la ville, sont toujours en cours de réhabilitation. Les travaux de désamiantage ont certes avancé, mais la population se montre sceptique et perd espoir d’y voir des entreprises s’installer. “On a déjà vu ça avec le maire. On lui demande quand cela va se faire !”, interpelle un des habitants sur le bord de la route.

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

Du côté de la mairie, le son de cloche est évidemment différent. Le maire de Mahina Damas Teuira voit les choses en grand et se montre optimiste quant à la venue des entreprises, tout en maintenant une approche locale et environnementale dans les choix qui seront faits par la mairie. Ce volet serait même “une priorité” pour les sociétés et les investisseurs qui voudraient s’installer sur Mahina, et ce même pour “certaines grosses sociétés” sur le coup, selon l’élu.

“Il va y avoir un atelier relais, un espace lié à la transformation alimentaire, un autre lié à l’accompagnement des personnes âgées. Le volet social va être pris en compte. Je pense que la priorité pour cet espace c’est d’abord une salle des fêtes. Pendant la campagne, tout le monde nous a demandé de créer un espace, un lieu de rencontre où les gens pourraient venir en toute sécurité dans une salle polyvalente et insonorisée”, résume M. Teuira.

(Crédit : Tahiti Nui Télévision)

Le maire envisage également des activités de loisirs, dans une démarche centrée autour des familles, toujours avec le souci de conserver l’image accueillante de la ville. Le maire évoque plusieurs structures qui l’ont approché, notamment un bowling, un mini-golf, ou une association d’escalade. Des projets sont également prévus sur le front de mer et les bords de route.

A l’avant, côté route, la construction d’une nouvelle mairie est envisagée. La dépollution des terrains devrait s’achever d’ici la fin de l’année prochaine. L’aménagement est prévu pour début 2024.