Mahanai, un BTS en poche à tout juste 18 ans

Mahanai est encore sur son petit nuage, elle vient de décrocher son BTS en négociation et digitalisation de la relation Client, avec une moyenne générale de 19,54/20. « Je suis très contente et très fière d’être sortie majore de ma promo cette année. Il n’y a pas de secret : c’est du travail, de l’assiduité et du sérieux.

Son parcours est exemplaire : elle saute deux classes, en maternelle et au primaire. Elle obtient son bac avec mention à l’âge de 16 ans et son BTS à 18 ans. Impliquée, elle a participé au programme Erasmus en Sicile, suivi une formation professionnelle à Bordeaux et participé à l’organisation du salon du grand Pavois à La Rochelle. Des expériences riches qui ont forgé l’étudiante.

« Ma famille est ma première motivation. Et, surtout, les rendre fiers. Et, pour moi, c’est m’assurer un meilleur avenir. »

Soutenue par sa famille, Mahanai s’épanouit dans ses études. Pour sa maman, cette réussite est le résultat d’un travail régulier. « Étonnée : pas vraiment, parce qu’au tout début déjà de sa scolarité, elle a montré qu’elle était capable. On lui disait de profiter de temps en temps avec ses amis etc. Mais c’est elle : elle revenait toujours dans ses livres, dans ses cahiers. »

Mahanai s’accorde de temps à temps des petits moments de répit. Ses loisirs : la danse traditionnelle et le volley ball : « Il ne faut pas oublier de se relâcher, après tout ce qui est révisions »

Avec son BTS en poche et la tête sur les épaules, la jeune fille ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle s’est inscrite en 3e année de licence en éco gestion et voudrait décrocher un Master. Son objectif : devenir professeur en économie gestion.