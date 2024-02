Mahaena : à Faaiti ropu, 200 habitants privés de courant depuis deux jours

Les intempéries ont causé des coupures de courant par endroits. À Mahaena, les 200 habitants du quartier Faaiti Ropu, sont privés d’électricité depuis mardi matin.

« On a une panne d’électricité depuis hier vers 6 heures du matin. Depuis, on n’a plus de courant, raconte Miriama, une habitante. On en a besoin parce qu’on a de la nourriture dans nos congélateurs. Là ça fond. On a appelé EDT. Ils sont venus, mais ils ne pouvaient pas traverser parce que la rivière était forte. Ils ont demandé à avoir un Case pour longer la route. Le Case est venu et ils sont partis en disant qu’ils avaient d’autres urgences. (…) Aujourd’hui une drague de la commune est venue pour tracer la route. EDT était là puis ils sont rentrés parce que le courant était fort (…) Mais nous, habitants, 200 personnes de Faaiti Ropu, on a besoin de courant. Avant décembre on n’avait pas d’eau. Aujourd’hui c’est le courant.«

Interrogé, le maire délégué de Mahaena Abel Teihotu explique avoir contacté l’Équipement qui devrait intervenir prochainement.

Par ailleurs, la commune a lancé un appel aux habitants afin de recenser les professionnels dans divers secteurs : bûcherons, chauffeurs de camion, pompiers, etc. Le but est de se préparer en cas de gros dégâts.

La dépression modérée NAT devrait toucher Tahiti dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’Église protestante de Mahaena et l’école peuvent accueillir les personnes en difficulté. Deux personnes ont déjà été mises sécurité.