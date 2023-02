Lycée hôtelier : une roulotte en projet pour valoriser les produits locaux

Le Lycée Hôtelier de Tahiti souhaite acquérir un food truck pour réaliser des

opérations de promotion et de valorisation des produits agricoles locaux avec les élèves

et enseignants dans les écoles, collèges, lycées, salons divers et dans les communes.

Un projet qui “correspond aux attentes des formations des métiers de l’hôtellerie, de la

restauration et de l’alimentation” souligne le conseil des ministres. Et qui répond à l’une des

spécificités culturelles polynésiennes : fabriquer et distribuer des produits alimentaires à

la « Roulotte ».