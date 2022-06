Lutte contre l’ice : des maîtres-chiens formés en Nouvelle-Zélande

Depuis 2019, une coopération en matière de formation entre les services cynophiles des Douanes, de la Police et de la Gendarmerie nationale de Polynésie française et de Nouvelle Zélande s’est mise en place.

Si le programme initial a pris du retard du fait de la pandémie de covid19, il s’est concrétisé le 28 avril dernier, par une remise de diplôme organisée à Wellington.

Dans le cadre de suivi de cette formation, la police néo-zélandaise a fait le déplacement pour rencontrer les équipes des douanes mais également de la gendarmerie qui doit bénéficier prochainement du même programme grâce aux financements de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA) chargée de coordonner les actions des partenaires publics et associatifs engagés dans la lutte contre les drogues et d’apporter des crédits afin d’impulser l’action des services de l’État concernés.

Le Haut-commissaire de la République, Dominique Sorain a rencontré ce vendredi la délégation de policiers formateurs néo-zélandais en déplacement sur le territoire.

D’ici la fin de l’année, 2 autres équipes viendront renforcer capacités d’intervention des unités cynophiles au sein des services de l’État en Polynésie française.