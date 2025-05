Lutte contre la drogue : bientôt une unité cynophile à Bora Bora

Deux nouvelles recrues vont prochainement rejoindre la brigade de police municipale de Bora Bora. Il s’agit de deux bergers malinois, réputés pour leur intelligence et leur dressage spécialisé dans la détection de drogues. Ce choix stratégique vise à endiguer la prolifération inquiétante des substances illicites sur la Perle du Pacifique.

« L’ice prend de plus en plus d’ampleur, déplore Steven Geva, chef de brigade municipale Bora Bora. On veut lancer un message fort aux trafiquants : si vous voulez trafiquer à Bora Bora, on met les moyens. Le chien sera là. Ce sera son travail de faire de la détection. Et le chien de patrouille vient en supplément. Aujourd’hui, on a deux agents et deux chiens. Potentiellement, d’ici quelques mois, on va étoffer la brigade et monter à 4. »

Pour accueillir cette unité cynophile, la commune a fait construire de nouveaux locaux à proximité de la brigade, répondant à un cahier des charges strict. « Chaque cage fait 5 m2, avec une courette attenante pour les chiens, ainsi qu’un espace dédié à leur entraînement quotidien. »

– PUBLICITE –

Deux véhicules spécialement équipés sont également mis à disposition pour assurer la mobilité et l’efficacité de l’unité. Le coût total du dispositif s’élève à près de 25 millions de Fcfp.

Cependant, pour intervenir, la police municipale devra collaborer étroitement avec la gendarmerie. Une convention a été signée en septembre 2024 entre le haut-commissaire Éric Spitz et le maire de Bora Bora. « Ce n’est pas de la compétence communale. (…) Pour que ce soit cadré, nous sommes obligés d’intervenir avec les officiers de police judiciaire mais aussi sur réquisition du Parquet ».

Les deux malinois, nommés Ulysse et Kaptan, devraient arriver en Polynésie le 15 juin prochain. Après une formation intensive et une période d’adaptation avec leurs nouveaux maîtres, ils seront opérationnels à compter du 17 octobre, prêts à renforcer la lutte contre la drogue à Bora Bora.