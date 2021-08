L’univers de Hinatea : du blog à la conception de supports pédagogiques pour les enseignants

Elle met du cœur à l’ouvrage pour préparer la rentrée et retrouver ses élèves de CM2. Entre ses fiches de leçons et ses supports pédagogiques, il manquait à Hinatea des cahiers d’enseignants pour évaluer les apprentissages des élèves et organiser l’année scolaire.

Méticuleuse dans son travail, elle a décidé de les créer elle-même. Avec son mari, Hinatea conçoit un carnet de suivi, un carnet de bord et un grand cahier journal, le tout avec des graphismes colorés et quelques touches polynésiennes.

“J’avais des cahiers que je composais moi-même à l’école et puis très vite, je me suis retrouvée avec des petits bouts de papier qui traînaient dans ma classe. Je me suis sentie désorganisée parce que je ne les trouvais plus ces petits bouts de papier, et en fait je perdais en efficacité. J’avais envie d’avoir un outil où tout est regroupé et où, les informations, dès que je les cherche je les trouve”, explique l’enseignante.

Au départ, Hinatea a créé ses propres cahiers d’enseignants pour elle-même (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Dans le cahier de bord, elle a regroupé par exemple le calendrier scolaire, les durées et horaires des matières enseignées, et d’autres pages utiles à la vie de l’école. “On va avoir surtout toutes les réunions pédagogiques qu’on peut mener dans l’année, les conseils de classe, les animations pédagogiques, les formations et les concertations pédagogiques”, détaille Hinatea.

Dans le carnet de suivi, elle peut visualiser toutes les informations concernant le profil de ses élèves : s’ils vont à la cantine, s’ils ont une assurance scolaire ou s’ils ont l’autorisation d’être pris en photo. “Pour moi, c’est intéressant que le parent puisse y avoir accès. Quand on se retrouve en réunion, moi j’ai les informations, et ce sont des informations que je peux communiquer“.

En partageant la maquette sur son blog, surprise : Hinatea constate que d’autres enseignants ont le même besoin.

“Pour moi, c’était une envie personnelle de le faire et comme je tiens ce blog où je partage mon travail, j’ai partagé gratuitement le PDF puisque c’est mon mari qui a créé le design, en proposant à ceux qui le voulaient une impression professionnelle via imprimeur. Je ne pensais pas que ça aurait autant de succès. […] J’étais loin de penser qu’autant d’enseignants pouvaient être intéressés”.

Le cahier de bord regroupe plusieurs pages utiles à la vie de l’école. Les graphismes ont été réalisés par son mari (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le concept a séduit. Dès lundi, les carnets seront dans les cartables d’une centaine d’enseignants. Les commandes ont afflué de Tahiti mais aussi des Tuamotu et des Marquises. L’impression des carnets a été financée par les instituteurs eux-mêmes. “Je suis en train de me rendre compte qu’il y avait un besoin en fait. J’étais loin de m’en douter parce que mes attentes ne sont pas forcément celles de tout le monde”, confie Hinatea.

Soucieuse de partager ses idées en ligne ou dans son école, elle envisage déjà de renouveler l’expérience pour le second degré l’année prochaine.