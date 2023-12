L’Union Européenne verse 716 millions de francs au Pays pour sa politique de l’eau

Ce programme s’articule autour de « trois orientations stratégiques » : « Développer des services publics de l’eau axés sur la qualité de la ressource. Préserver durablement les fonctionnalités du cycle de l’eau pour en bénéficier durablement ». Et « développer une gouvernance de l’eau adaptée à tous les archipels », indique la Présidence dans un communiqué.

« L’objectif général du Pays est de tendre vers une gestion intégrée des ressources en eaux pour un meilleur approvisionnement des populations en eau potable, couplé à des programmes d’assainissement des eaux usées. Il s’agit de contribuer, à l’échelle de tous les archipels de la Polynésie française, à l’atteinte des objectifs de développement durable visant à garantir l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement, tout en assurant une gestion intégrée des ressources en eau face aux contraintes du changement climatique », poursuit le communiqué.

« Par ce premier décaissement, la Polynésie française montre avec succès qu’elle a rempli pour 2023 toutes les conditions requises pour un appui budgétaire sectoriel de l’UE, à savoir : une stratégie sectorielle pertinente et crédible ; un cadre macroéconomique stable ; un cadre performant pour la gestion des finances publiques ; et une transparence et un contrôle du budget », conclut la présidence.