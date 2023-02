Ludovia : metavers, moodlebox… les outils numériques au service de l’éducation

L’époque où l’enseignant donnait cours seul devant un tableau en ardoise est révolue, ou presque : le numérique a considérablement fait évoluer les techniques d’enseignement.

Cette semaine s’est déroulée la 5e édition de Ludovia à l’Université de la Polynésie. Ces rencontres de l’innovation pédagogique sont ouvertes chaque année aux enseignants, chercheurs, parents et étudiants.

Des professionnels de métropole et du Canada à Tahiti

Pour l’occasion, des professionnels venus de métropole mais aussi du Canada ont fait le déplacement. La thématique retenue cette année ? Le leadership pédagogique… Marius Bourgeoys est coach chez EscouadeEdu, une société qui accompagne les professionnels de l’enseignement. “Le leadership pédagogique ce que c’est, c’est que chaque acteur en éducation a le pouvoir d’action pour améliorer les choses. (…) Le leadership pédagogique c’est exactement ce que je fais dans la vie. Et précédemment j’ai été aussi accompagnateur avec le numérique; Donc quand j’ai su qu’il y avait une volonté ici d’avancer dans l’éducation en faisant une place au numérique, je me suis dit que c’était une belle occasion pour moi de voir vomment vous faites les choses ici, essayer de contribuer à ma façon avec ce que je vois qui a fonctionné dans mon milieu, voir ce que je peux ramener aussi à la maison avec votre contexte. Chaque milieu a sa réalité.”

En Polynésie ces dernières années, et en particulier depuis la crise du covid et les différents confinements, une véritable réflexion a débuté sur l’utilisation du numérique dans l’enseignement. “Il y a plein de choses qui sont mises en place dans l’Académie, en collaboration entre le Pays, l’Etat et l’Université : il y a les campus connectés, on a eu les Assises du numérique éducatif en 2021 qui ont posé les fondations du développement numérique en Polynésie, note Fabrice Tesan, responsable du service numérique et innovation à Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (Inspé). Et le Pays a le projet de mettre en oeuvre un ENT (Environnement numérique de travail, NDLR) polynésien pour les enfants du premier degré et du second degré. C’est en phase de développement actif pour l’instant.”

Des “MoodleBox” pour les élèves des îles, sans accès à Internet

Des projets ont été développés à Tahiti, mais aussi dans les îles, où les élèves n’ont pas toujours accès à Internet… “Ces élèves ont vocation à faire leurs études que ce soit au collège, au lycée ou à l’université, ailleurs que dans leur île, et donc ils ne peuvent pas arriver complètement vierges de culture numérique. Et donc la circonscription des Tuamotu Gambier avec l’Insep et l’UPF, a mis en place une collaboration pour développer un petit ordinateur portable sur lequel il y a un “learning management system”, un moodle, qui leur permet de se connecter comme s’il y avait Internet. Evidemment, ils n’ont pas accès à tout ce qui est hors du boitier mais ils acquièrent toute une culture importante ne serait-ce que de rentrer un nom d’utilisateur et un mot de passe pour accéder à un service. Ce qu’ils ne pourraient pas faire autrement.”

Expérimentation des Moodlebox à Arutua en 2020. Crédit Inspe

L’innovation c’est aussi l’utilisation de métavers comme celui du lycée hôtelier que nous vous présentions récemment. Gil Galasso, professeur, et créateur de cet univers numérique immersif était d’ailleurs présent à l’événement Ludovia.

En métropole, la question de l’utilisation de métavers dans l’apprentissage se pose : “C’est un grand sujet de rélfexion qui a été porté par le ministère de l’Enseignement supérieur parce qu’il y a eu des projets sur l’hybridation et qui maintenant se poursuivent sur ce qu’on appelle les démonstrateurs d’enseignement supérieur qui visent à se préoccuper de cette fonction de métavers et de voir ce que l’on peut en faire, explique Thierry Sobanski, directeur du campus numérique à l’institut catholique de Lille. Aujourd’hui, nous à l’Université catholique de Lille, et particulièrement à l’institut catholique de Lille, on est lauréat avec l’Université de Valencienne sur ce type de projets, et on réfléchit à comment pouvoir utiliser ces mondes numériques différents parce qu’en fait pendant la période covid, on était en capacité de faire des enseignements à distance, on était en capacité de faire des travaux dirigés à distance mais la notion d’immersion n’était pas présente. Et donc le métaverse peut être une réponse sur comment pouvoir s’approprier ces mondes là.”

Ludovia a accueilli cette année 46 intervenants et une centaine participants.