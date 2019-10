L’opération ‘Ete revient du 16 octobre au 31 décembre

La troisième édition de l’opération de promotion des sacs de course locaux baptisée “‘Ete” a été présentée, mardi matin, au ministère de la Culture et de l’environnement, en charge de l’artisanat.

Organisé par le Service de l’artisanat traditionnel, l’opération ‘Ete s’inscrit dans une démarche de développement durable et de sensibilisation destinée à proposer au grand public des solutions alternatives aux sacs plastiques tout en valorisant les savoir-faire traditionnels polynésiens et en proposant des niches d’activités pour développer de nouveaux types de produits. En effet, la Polynésie française dispose d’une importante ressource en matières premières. Cette campagne de sensibilisation se déroulera du 16 octobre au 31 décembre.

“L’interdiction du sac plastique sans, en amont, préparer la filière, ne me paraît pas convenable, a déclaré Laëtitia Galenon, chef du service de l’artisanat, lors de la présentation de l’opération. On a d’ailleurs été approchés par la Nouvelle-Calédonie, qui eux ont interdit au 1er mai 2019 les sacs plastiques, mais n’ont pas réfléchi aux alternatives avant. Nous, on a pris le problème dans l’autre sens : on propose des alternatives avant de faire passer la loi du Pays.”

Pour cette 3e édition, un nouveau concept baptisé “mon ‘Ete et moi” voit le jour. Il s’agit d’une campagne de promotion qui invite le grand public à créer lui-même, à partir de matières premières locales, un panier personnalisé, qui lui ressemble et qui se veut avant tout pratique, donc réutilisable.

Dans cette optique, deux jeux concours sont prévus. Le premier baptisé “Crée ton ‘Ete et fais le liker”, dont le lancement est prévu le 16 octobre, consiste à publier une photo sur la page Facebook événement créée pour l’occasion. Le créateur du panier qui collectera le plus grand nombre de “like” sera déclaré gagnant.

Le deuxième concours “Mon ’Ete et moi”, dont le lancement est prévu le 25 novembre, mettra à contribution le grand public. En effet, chaque participant sera invité à poster sur la page événement un “selfie” en posant avec son ’ete. Le but du jeu est d’inviter les Polynésiens à “liker” leurs photos préférées. Celui qui obtiendra le plus grand nombre de mention “like” sera déclaré gagnant. Ce deuxième concours prendra fin mardi 31 décembre.

Par ailleurs, un stand d’information et d’exposition sur cette thématique sera mis en place lors du salon des jeunes artisans créateurs qui se tiendra sur le site de la Maison de la culture du 21 au 24 novembre prochains. Les différents ’ete des participants au concours “création” seront exposés durant ce salon. La remise des prix du gagnant du concours “création” aura lieu le dimanche 24 novembre à partir de 14 heures sur le Paepae a Hiro de la Maison de la culture.