L’Office Polynésien de l’Habitat alerte les internautes d’une usurpation d’identité sur Facebook

En activité depuis le 23 février dernier, cette page compte déjà près de 400 fans et commence à être partagée sur des groupes Facebook très fréquentés par la population polynésienne.

L’Office a déjà effectué un signalement auprès de Facebook et encourage vivement ses usagers à en faire autant, afin d’obtenir le retrait de cette page susceptible de demander le versement d’argent en contrepartie d’une « aide permettant […] de devenir propriétaire de sa résidence principale ».

Une plainte pour usurpation d’identité a également été déposée par l’OPH auprès des services compétents. Cette infraction, pénalement répréhensible, est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 1 800 000 Fcfp. En cas de versement d’argent, cela constitue une escroquerie dont la peine encourue peut s’élever à 5 ans d’emprisonnement et 45 000 000 Fcfp d’amende.

L’Office invite ses usagers à la plus grande prudence et rappelle que la diffusion d’information se fait par les canaux officiels, tels que :

– Son site internet : www.oph.pf

– Ses pages Facebook :

• Office Polynésien de l’Habitat OPH (facebook.com/ophsocial),

• Kit Fare Tropical by OPH (facebook.com/KitFareTropical)

• Logement Etudiant Tahiti by OPH (facebook.com/LogementEtudiantTahitibyOPH)

– Le Service communication de la Présidence de la Polynésie française

*Url de la fausse page OPH : https://www.facebook.com/Office-Polyn%C3%A9sien-de-lHabitat-OPH-101428509157591