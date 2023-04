L’Iran cherche à étendre son influence dans le Pacifique

Le navire IRIS Makrab et la frégate IRIS Dena, qui appartiennent à la marine iranienne, ont été identifiés près de la ZEE polynésienne. « Ce déplacement vers l’Australie a coïncidé avec le soutien affiché par les autorités de Canberra au soulèvement national iranien qui a débuté au mois de septembre 2022 », indique l’auteur de cette note. Face à la répression du régime iranien, Canberra a adopté des sanctions contre les dirigeants de la république islamique.

« La présence navale iranienne dans l’Indopacifique (…) vise à réaffirmer la stratégie asiatique de Téhéran. Il s’agit aussi pour l’Iran de défier la puissance américaine, perçue comme ‘hégémonique’, en recherchant des partenariats ‘multipolaires’ sur la scène internationale », souligne l’étude.

En outre, depuis huit ans, la Chine et l’Iran se livrent à des exercices militaires communs. Ce qui, selon le chercheur de l’IFRI, est un signal adressé aux Américains : « en coopérant avec un État rival des Etats-Unis, Pékin se donne des marges de manœuvre dans ses relations avec Washington ».

Pour l’Iran, sa présence maritime dans le Pacifique « est un outil de promotion du régime (…) sur la scène internationale ». « Les forces militaires iraniennes peuvent dès lors développer une diplomatie navale non seulement avec la Russie et la Chine mais aussi avec d’autres États comme l’Indonésie. Cette diplomatie navale permet de soutenir la candidature de l’Iran pour rejoindre les BRICS et de mettre en place une stratégie de contournement des sanctions occidentales visant à l’isoler. », souligne encore la note.

Reste que pour son auteur, « les déploiements des forces navales de la République islamique participent in fine plus d’un signalement stratégique que d’une réelle capacité militaire à combattre en mer aussi loin des frontières nationales ».

