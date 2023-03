L’intersyndicale dépose un préavis de grève générale illimitée pour le 7 mars

L'intersyndicale (CSTP/FO, A ti'a i Mua, CSIP, Otahi et O Oe to Oe Rima) a signé, hier soir, un préavis de grève générale pour dénoncer le "non respect" des engagements pris par le Pays en 2021 et en octobre 2022. Retraite, hausse des salaires, emploi local ou travail illégal : "Au regard des discussions salariales annuelles qui se sont cristallisées" les syndicats listent 15 revendications.