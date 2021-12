L’Institut d’insertion médico-éducatif de Paea célèbre Noël

La ministre de la Famille, Isabelle Sachet, a assisté jeudi matin à la célébration de noël de l’Institut d’insertion médico-éducatif, dans la commune de Paea.

L’IIME “Tearama”, placé sous la tutelle du ministère de la Famille, accueille des enfants et adolescents porteurs de handicap, âgés de 6 à 20 ans, et qui ont des déficiences intellectuelles modérées à sévères, avec notamment des troubles associés importants, nécessitant ainsi une prise en charge adaptée, un accompagnement soutenu et une éducation spéciale.

Au programme de la célébration : un spectacle de danse et de chants et un repas de noël servi aux enfants pour marquer le coup.

Au total, ce sont 26 jeunes qui sont accueillis et encadrés du lundi au vendredi, vacances scolaires comprises, à l’institut de Paea. Sur Tahiti, deux autres IIME, situés à Pirae et Taravao, accueillent respectivement 40 et 75 enfants.