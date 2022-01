Le soliste de ukulele, Fenuakura Buillard, est décédé

C’est un jour de deuil pour le monde de la musique. Musicien et chanteur, Fenuakura Buillard était aussi professeur de ukulele. Il était d’ailleurs connu pour manier l’instrument comme personne et s’illustrait régulièrement en tant que soliste lors de bringues et d’animations. Enfant des Tuamotu, le jeune homme était originaire de Arutua.

Sur les réseaux sociaux, les hommages sont nombreux. Ses proches et ses amis saluent “l’un des meilleurs solistes”, “un excellent bringueur”, ou tout simplement “un frère” parti trop tôt.