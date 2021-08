L’huilerie de Tahiti stoppe temporairement sa production, covid oblige

A plus de 70% de ses effectifs touchés par le covid, l’huilerie de Tahiti a annoncé l’arrêt total de sa production d’huile de coco et de tourteaux de coprah. Le tourteau, nourriture bon marché prisé pour sa teneur en fibres et en matières grasses, est principalement destinée aux éleveurs de bovins et ovins.

Avec un stock qui devrait permettre de fournir les professionnels et les particuliers durant cette phase d’arrêt, la direction a néanmoins souhaité limiter et rationner ses livraisons pour ne pas craindre la rupture totale. Henri Leduc, PDG de l’huilerie de Tahiti, a voulu rassurer les éleveurs mais aussi les coprahculteurs des îles en annonçant une reprise de la production d’ici 10 jours.

“On a des réserves au niveau du tourteau mais ces réserves vont tenir une semaine on va dire, 10 jours maximum. J’espère pouvoir reprendre assez rapidement, en espérant que mes employés vont être remis sur pieds le plus vite possible. Je pense que la semaine prochaine, on pourra reprendre la production”, indique Henri Leduc. “Je remarque une toute petite augmentation de coprah pour le mois d’août. Je pense qu’on ira vers à peu près 1 000 – 1 100 tonnes de coprah pour le mois d’août”.