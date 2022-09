L’hôpital du Taaone en séminaire pour cultiver la cohésion entre les pôles de soins

Objectif de ce séminaire : créer une cohésion entre les différents pôles de soin du CHPF pour permettre une meilleure prise en charge des patients. Des ateliers axés sur le théâtre et l’improvisation ont été organisé toute la journée pour leur permettre de se retrouver.

Selon Patea Anania, directeur de la coordination et de l’offre de soin au CHPF, ce temps d’échange et de partage est indispensable : “Durant la crise Covid, on s’est rendu compte que c’est bien la solidarité qui a fait notre force. Les cadres de santé sont aux côtés des chefs de service médicaux. Ils sont avant tout aux côtés de nos professionnels de santé, de nos infirmiers, des auxiliaires de santé… mais ils sont également aux côtés de la direction générale pour essayer de coordonner tout ça, de communiquer avec nos professionnels de santé afin d’accompagner l’ensemble des 2 200 agents de l’hôpital, et aller vers une meilleure direction pour une meilleure prise en charge des patients”.