L’Ex P-dg d’Air Tahiti Nui Cédric Pastour, est décédé

La nouvelle n’a été que peu relayée. Selon Tourmag, Cédric Pastour serait décédé lors d’une intervention chirurgicale.

Cédric Pastour est resté moins d’un an à la tête de la compagnie locale entre 2010 et 2011. Mais ce professionnel de l’aérien était aussi connu pour avoir fondé et occupé les fonctions de directeur de la compagnie Star Airlines (devenue XL Airways France en 2006) de 1995 à 2005.

Il a également occupé le fauteuil de président de la Fédération nationale de l’aviation marchande de 2000 à 2003. En 2013, il a rejoint Aigle Azur en tant que directeur général puis président-directeur général en 2014.

Sur les réseaux sociaux, Steeve Hamblin, ministre du Tourisme en Polynésie en 2010, a publié un long message en hommage à Cédric Pastour.