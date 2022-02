Levée de l’obligation du port du masque en extérieur dans les établissements scolaires

Christelle Lehartel, ministre de l’Éducation et de la modernisation de l’administration, en charge du numérique, adapte son vade-mecum sanitaire des écoles maternelles, élémentaires et primaires, des centres de jeunes adolescents (CJA), des unités externalisées spécialisées (UE), des centres d’enseignement aux technologies appropriées au développement (CETAD), des établissements d’enseignement du second degré à compter de la rentrée du lundi 28 février 2022.

Cet allègement signifie notamment la levée de l’obligation du port du masque en extérieur dans l’enceinte des écoles, des CJA, des établissements. Les élèves et les personnels souhaitant le conserver peuvent continuer à le porter. En revanche, il reste toujours obligatoire à l’intérieur des locaux.

Il signifie aussi pour les personnels vaccinés et asymptomatiques la fin de l’obligation d’isolement. Ils peuvent poursuivre des activités sous réserve de l’absence de contact à risque dans le cadre de l’activité et avec respect strict des gestes barrières.