L’étude d’impact sur l’environnement relatif au projet « le village tahitien » prolongée d’un mois

La phase d’enquête publique relative à l’étude d’impact du projet « village tahitien », localisé entre les communes de Faa’a et Punaauia, va être prolongée d’un mois, jusqu’au 26 août 2023. C’est le message que la commune de Faa’a a fait passer à ces administrés, ce mercredi.

Sont notamment prévus des travaux de terrassements terrestres et maritimes, ainsi que la mise en place d’ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales et des écoulements des cours d’eaux temporaires et exécutoires existants sur le site.

Comme son homologue de Punaauia Simplico Lissant l’avait exprimé dans notre journal vendredi 14 juillet, le maire de Faa’a Oscar Temaru convie ses administrés à se manifester. Le dossier sera consultable au :

Guichet du service Formalités civiles aux heures ouvrables

– Du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30

Direction de la Construction et de l’Aménagement (Cellule Travaux Immobiliers) à Papeete.

Les personnes concernées pourront inscrire leurs observations sur le cahier de doléances.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact

au Service des Formalités Civiles (État-civil) à la mairie au 40 80 09 60.