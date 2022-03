L’État et le Pays inaugurent l’école élémentaire et le débarcadère de Nukutavake

La première visite a concerné l’école élémentaire Nukutere, laquelle a enfin été inaugurée par les autorités du Pays et de l’Etat. Le président, le haut-commissaire et le maire ont inauguré le point d’approvisionnement d’eau potable Garaukape. Un système d’approvisionnement en eau potable a été mis en place sur les trois atolls de la commune. Une opération conjointe du Pays (à hauteur de 77%) et de la commune (à hauteur de 22%) d’un montant total de 17,4 millions de Fcfp.

Les autorités se sont ensuite rendues vers le débarcadère Poritea de l’atoll afin de l’inaugurer également. Le coût de l’opération s’élève à 380 millions de Fcfp, financé conjointement par le Pays et l’Etat, à hauteur de 30% par le Pays, soit 114 millions Fcfp et 70% par l’État, soit un montant total de 266 millions Fcfp.

En soutien au programme de plantation de 12 000 pieds de bois nobles comme le tamanu, le tou et le miro prévu tout autour de l’atoll, le président et le haut-commissaire ont chacun mis en terre un plant de tamanu. D’autres projets sont prévus pour Nukutavake, comme la réfection de la piste de l’aéroport et la construction d’une nouvelle mairie abri de survie.