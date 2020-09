L’État attribue une dotation de 13 000 masques à la ville de Papeete

La ville de Papeete a reçu de l’État une dotation de 13 000 masques, en présence de M. Guy Fitzer, chef de la subdivision administrative des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, représentant le Haut-Commissaire et de Pierre Michel, officier de la direction de la protection civile au Haut-commissariat.

Sam Roscol, responsable du Plan communal de sauvegarde de la ville de Papeete, a remercié les services de l’État pour cette aide.

Au titre de la solidarité nationale, ces masques ont vocation à être distribués prioritairement aux habitants des quartiers de la ville les plus touchés par l’épidémie de Covid-19Face à l’apparition de nouveaux foyers de contamination, l’objectif principal est de renforcer la protection des personnes les plus vulnérables et de leurs familles.