L’Escadrille Jeunesse Air sensibilise les futurs pilotes de drones

Préparation du matériel, briefing, décollage des drones : casques vissés sur les oreilles, télécommandes en main, les jeunes s’affairent autour des drones. Sur le terrain d’Atimaono, la concentration est palpable : c’est l’heure des derniers réglages avant le décollage. Une vingtaine de participants ont été initiés cette semaine par l’Escadrille Jeunesse Air au pilotage de drone.

« L’objectif c’est vraiment de leur faire découvrir le drone d’une autre manière, parce qu’ils ont déjà eu une première formation en intérieur, explique Lionel Cuvellier, réserviste et pilote professionnel de drone. C’est vrai qu’on est dans des conditions réelles, et ce qui est sympa, c’est que je voulais vraiment leur faire prendre conscience de la subtilité des mouvements, et de la précision qu’il faut pour faire de belles images » .

Après la phase théorique sur la réglementation en vigueur, place à la pratique. Les jeunes participants effectuent leur premier vol en conditions réelles et découvrent les premières sensations de pilotage.

– PUBLICITE –

(Crédit Photo : Ambroise Colombani / TNTV)

« Il faut être assez doux parce que sinon ça va assez vite et c’est dur à manier, surtout pour se coordonner. Les deux manettes ne font pas la même chose » , glisse Teanui. « J’aime bien piloter un drone parce que c’est amusant et ça fait travailler les yeux » , ajoute Heitiare.



Les gadgets volants semblent avoir piqué la curiosité des jeunes. C’est justement la vocation de ce programme national : faire découvrir l’univers de l’aéronautique et de l’espace aux jeunes de 13 à 17 ans, mais aussi, les sensibiliser aux nombreux métiers du secteur. « Ils suivent ça sur une année complète, et ils vont découvrir pleins de métiers en rapport avec l’aéronautique et l’espace, donc ils ont autant des cours de météorologie, que de drones (…). C’est une superbe formation, et ça fait vraiment toucher du doigt tous ces métiers de l’aéronautique » , conclut Lionel Cuvellier.

À Tahiti comme ailleurs, cette initiation au pilotage de drones offre une première approche concrète du monde aéronautique. Un moyen, pour l’armée, d’éveiller l’intérêt des plus jeunes.