Les travaux de rénovation se poursuivent au collège de Arue

Plusieurs travaux ont déjà été réalisés : l’atelier des agents de service, les sanitaires des élèves, les réfections des façades et des coursives extérieures, le remplacement des gardes corps et la mise en conformité du système de sécurité d’incendie (SSI). Le montant total (études, travaux, TTC) s’élève à plus de 148 millions Fcfp, co-financés à hauteur de 33% par l’État.

La délégation a continué sa visite pour faire un point sur l’avancement du chantier du bâtiment administratif du collège. Le coût total prévisionnel (études, travaux, TTC) est de près de 231 millions Fcfp, co-financés à hauteur de 63% par l’Etat.

Des matériaux du fenua ont été utilisés dont le bois local. Les bois massifs proviennent des Marquises. Le bois local utilisé provient quant à lui de la scierie de Papara, grâce au partenariat mené avec le ministère de l’Agriculture, du Foncier en charge du Domaine de la Recherche.

Les élèves pourront ainsi profiter pour la rentrée 2023, d’un centre de documentation et d’information (CDI) moderne, d’un espace informatique, d’un hall d’accueil, d’une salle de permanence et de 3 salles supplémentaires. Le personnel du collège bénéficiera quant à lui, de nouveaux bureaux et de salles de réunion aménagées. Par ailleurs, la structure est adaptée pour accueillir les personnes à mobilité réduite (PMR).

Ces travaux s’inscrivent dans une programmation pluriannuelle de rénovations et de constructions scolaires du Pays, menée avec le soutien de l’État dans le cadre de la dotation globale d’investissement.