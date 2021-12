Les tendances jeux et jouets de Noël 2021

Chez JouéClub, les Pokemon retrouvent leur place en tête de gondole. Les phénomènes de cour d’école donnent la tendance. À peine mises en rayon, les cartes des personnages se vendent comme des petits pains. 25 ans après sa création, Pikachu a toujours la côte. Pour les petits, les jouets à l’effigie des personnages des licences stars diffusées sur les plateformes en ligne comme Pat’ Patrouille, font partie du top 10 des meilleures ventes. “On a une demande croissante pour ces héros et ces figurines-là” explique Nicolas Castel, le directeur du magasin de jouets.

Dans les grandes surfaces, les poupées, peluches et petites voitures restent des incontournables tout comme Lego et Playmobil, toujours cultes avec leurs personnages de petite taille. La tendance cette année est directement liée au confinement. Les jeux de société et les puzzles font un retour en force. Les grands classiques et leurs différentes déclinaisons comme le Puissance 4, le Monopoly ou encore le Trivial Pursuit, seront au pied du sapin. “Les parents cherchent une alternative à cette ère du numérique. C’est un peu le retour aux sources et au traditionnel” indique Cécile Ngo-Van, cheffe du département Bazar et textile à Carrefour.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les jouets en bois retrouvent également de leur superbe dans les rayons des grandes surfaces, alors que la plupart des jouets sont en plastique. Plus durables, ils se transmettent aux générations suivantes. Pour les consommateurs, l’acte d’achat est plus réfléchi : “C’est vrai que le prix joue aussi, mais ce sont des jouets qui vont mieux tenir dans le temps” confie Reea.

Les ventes démarrent pour le moment doucement dans les grandes surfaces. L’après fêtes permettra de constater si les ménages se sont fait plaisir ou s’ils ont limité leur pouvoir d’achat à certaines gammes de jouets.