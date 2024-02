Les subdivisionnaires de la Santé chargent Moetai Brotherson dans une lettre ouverte

L’annonce du gel des recrutements dans l’administration, faite par Moetai Brotherson dans une circulaire envoyée la semaine dernière aux agents de la fonction publique polynésienne, fait grincer des dents.

C’est le cas dans le secteur Santé. Huit représentants des subdivisionnaires et responsables des entités de la Direction de la santé publique ont vivement réagi aux annonces du gouvernement dans une lettre ouverte adressée à Moetai Brotherson, s’estimant « brutalement informés » du gel de recrutement aux postes vacants et regrettant qu’ « aucun des acteurs majeurs de terrain » n’ait été consulté. « La suppression aveugle et draconienne d’emplois dans l’administration revient à sacrifier la Santé de nos concitoyens au nom d’une urgence économique » , peut-on lire dans la lettre (version complète ci-bas).

« Sachez, Monsieur le Président, que nous ne serons pas les fossoyeurs de la santé et que nous ne braderons pas la santé de nos concitoyens sacrifiée pour des priorités comptables » , tancent les représentants. Ils demandent en outre à rencontrer Moetai Brotherson et attendent de lui « une réponse transparente et respectueuse envers le personnel médical et paramédical » ainsi qu’au personnel technique et administratif de la Santé.

Le président du Pays, en déplacement à Moorea pour l’inauguration de nouveaux bâtiments à l’hôpital de Moorea-Maiao, s’est dit « surpris » devant la gronde. « Il faut prendre cette circulaire pour ce qu’elle est (…). Il ne faut pas lui faire dire des choses qu’elle ne dit pas. Elle n’est circonscrite qu’aux services du Pays et non pas aux établissements » , assurant que coup de rabot aux agents de la fonction publique n’est « qu’un gel de principe » . « Ce n’est pas ce gouvernement qui va mettre en danger le secteur de la Santé » , a-t-il ajouté… précisant toutefois que « les dépenses de Santé explosent depuis trop longtemps » a-t-il ajouté.

Recensement des besoins « incompressibles »

Pour rappel, le Pays compte plus de 5600 fonctionnaires pour une masse salariale de près de 35 milliards de francs. Un poids trop important, donc, pour le président du Pays, qui laisse à ses ministères le soin d’évaluer leurs besoins. Indépendamment les uns des autres, ce sont eux qui détermineront où et comment se feront les économies. « À terme, il faudra une réduction de la masse salariale, ou au moins éviter son inflation (…) Ministère par ministère, il y a un recensement des besoins incompressibles qui est en train d’être fait et remonté au ministère de la fonction publique » , a-t-il déclaré. Avant de concéder que « la flexibilité ne transparaît pas dans la circulaire » .