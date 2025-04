Les scouts et guides de Polynésie en camp à Vairao

Ils sont réunis pour quatre jours à la Presqu’île. Et ce n’est pas le mauvais temps qui met à mal l’enthousiasme des scouts et guides de Polynésie.

160 d’entre eux participent à l’évènement. Un chiffre record. « On craignait qu’à cause de la pluie, ce soit compliqué. Mais dès qu’ils sont arrivés…ils étaient tellement contents de se retrouver, et nous aussi », se félicite le président de l’association des scouts et guides de Polynésie, Christopher Wong-Chou.

« Les scouts et guides ont un talent incroyable ». C’est le thème choisi cette année et décliné chaque jour en différents ateliers.

L’événement mobilise 40 adultes bénévoles pour mettre en avant les valeurs de la vie en communauté, de l’entraide et du partage.

« Ce qui est génial chez les scouts, c’est qu’on arrive à créer un environnement tellement bienveillant, que les petites hontes, les peurs, s’effacent, car on est avec les copains, on est dans la nature. On peut se lâcher et libérer nos talents », ajoute Christopher Wong-Chou.

Les scouts profiteront encore de ce grand rassemblement jusqu’à lundi.