Les sapeurs-pompiers du fenua sont arrivés en métropole

Le lieutenant Gaston Tunoa, président de la fédération polynésienne des sapeurs-pompiers, et ses hommes sont arrivés ce dimanche 14 août à Paris. Ils contribuent ainsi à une mobilisation internationale des soldats du feu pour lutter contre les incendies sur le territoire français. En Gironde, la France a en effet sollicité des pompiers venus de Roumanie et d’Allemagne, et du matériel d’Italie ou de Grèce.

6 autres pompiers polynésiens sont également attendus en renfort. Ils arriveront alors que la pluie a enfin fait son apparition ce dimanche, soulageant les hommes sur le front. Ce sont les premières précipitations depuis des semaines. Toutefois, les risques de reprise sont toujours là, et le combat est loin d’être terminé.

Au delà des précipitations, la pluie apporte un allègement des températures, une véritable aide pour le travail des pompiers.



2022 marque un record en termes d’intensité des incendies. 256 départs de feux ont été enregistrés, et 50 599 hectares de végétation ont brûlé depuis janvier dernier.