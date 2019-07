Les roulottes du parc Vaipoopoo triées sur le volet

Les six derniers candidats (Poke Bar, Lani’s BBQ, Local Food Truck, Cafe Maeva, Food Way, Ohana’s Grill) ont été sélectionnés pour l’originalité de leur menu, leur sérieux vis-à-vis des normes d’hygiène et de sécurité, leurs mesures pour préserver l’environnement ou encore pour les emplois qu’ils envisagent de créer. Cette dernière épreuve notée aujourd’hui sur 50 points avait trait à ce que chaque roulotte proposera à sa clientèle.

“On a constaté qu’en mettant ces critères-là, la plupart des candidats avaient joué le jeu. Les six retenus font partie de l’association Nana Sac Plastique. C’est quelque chose qui tient à cœur à la mairie” a expliqué Tanguy Poulin, responsable des affaires juridiques de la mairie de Punaauia. En effet, le volet environnemental est très important car il n’y a pas d’espace prévu au parc Vaipoopoo (situé en face de l’hôtel de ville de Punaauia) pour le nettoyage de la vaisselle et les bacs à ordures sont limités. Certains candidats ont déjà pris toute la mesure de ces contraintes tout en garantissant des produits bons pour la santé.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“On a proposé exactement ce qu’on propose tous les jours en ville. Pas d’artifice en plus. Rien d’autre que ce qu’on propose actuellement. On travaille avec du poisson frais, des produits locaux… avec une petite touche à nous pour faire la différence. (…) Il faut protéger notre île, et c’est pour ça qu’on ne veut pas de plastique, on ne veut que du biodégradable. Le plus important, c’est l’environnement” ont expliqué Antoine Boursaus et Navina Jacobi du Poke Bar à Papeete.

Après une heure de dégustation à l’aveugle, le jury a délibéré. “Le choix a été difficile parce qu’il y avait une diversité de plats. Et c’est ce qu’on cherche, des plats variés pour les futures roulottes” a déclaré Tania Manea-Liao, 4ème adjointe au maire de Punaauia.

Deux élus de la commune, membres du jury : Tania Manea Lyau et Terava Patii. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les trois candidats qui auront obtenu les meilleures notes bénéficieront des trois emplacements pour une durée d’occupation du domaine public fixée à trois ans, à compter du 1er juillet. Les lauréats n’ont pas été dévoilés ce jeudi car la décision finale doit faire l’objet d’un arrêt du maire. Réponse dans les jours à venir…