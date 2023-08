Les produits locaux à l’honneur dans un livre de recettes à destination des collectivités

Un livre de recettes à base de produits locaux pour aider les communes et cantines scolaires… Le projet né à l’occasion du Congrès des maires de Polynésie, vient de voir le jour. Les recettes du livre intitulé Tama’a Maohi ont été élaborées par des chefs et des agents de restauration scolaire travaillant dans le cadre du réseau professionnel des chefs de cuisine créé par le SPC-PF.

Le livre de recettes est à télécharger ici

L’alimentation, un sujet au cœur des préoccupations depuis quelques années. Le Pays souhaite mener une véritable transition de son agriculture et de son alimentation.

Dans cet objectif, le fenua accueillera un atelier régional sur la durabilité des systèmes alimentaires du Pacifique du 2 au 6 octobre prochains.

L’atelier est organisé et financé dans le cadre du Projet régional des territoires du Pacifique pour la gestion durable des écosystèmes (PROTEGE).

Il réunira une soixantaine de participants, représentants des institutions et de la société civile de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna mais aussi des Pays ACP de la région comme Fidji, Samoa, Kiribati et les îles Marshall.

Lors de ce séminaire, les participants présenteront et partageront leurs programmes et leurs expériences en faveur d’un accès facilité à des aliments sains et nutritifs, du soutien au développement des secteurs agricole, aquacole, de la pêche et des industries agro-alimentaires afin de renforcer la résilience de leurs systèmes alimentaires face au dérèglement climatique.