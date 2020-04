Les plages : destination n°1 des déconfinés

C’était l’un des aspects les plus frustrants de ce confinement – hormis les chaleurs de ce mois d’avril : l’interdiction de se baigner est levée depuis 5h ce mercredi. Et dès la fin du couvre-feu, les premiers surfeurs ont retrouvé le chemin des plages. Vous avez été nombreux à piquer une tête, ce mercredi, dans le lagon. Cela fait près de 40 jours que cela n’était pas arrivé!

« Enfin on est libres de surfer! » se réjouit un surfeur sur la côte Est de Tahiti. « J’ai pris mon temps, j’ai pris mon petit déjeuner avant », poursuit-il. » Tout le monde a faim de surf! » plaisante un passant.

Il est vrai que la plage de Orofara était prise d’assaut : « On était rouillés, donc ça revient un peut à la vie! Elle était bonne! », raconte un baigneur. « On s’est levés à 6h, et on est arrivés ici vers 7h30. Ca fait du bien! On voit les collègues à l’eau, mais on essaie de garder nos distances. Je vais aller voir mes amis et faire une deuxième session après! », indique un autre surfeur de Mahina.

Autre lieu convoité à quelques kilomètres de là : l’embouchure de la Papenoo. « Je suis venu ce matin de bonne heure, et il y avait déjà du monde! » s’étonne un riverain. « C’est vraiment la liberté, la libération! » s’exclame un voisin. « Il n’y a qu’à voir le nombre de personnes, ça veut tout dire! ». Un surfeur qui sirote tranquillement un café en bonne compagnie raconte : « Dès 5h du matin, il y avait déjà du monde. Moi je suis arrivé un peu après. On amené le petit café qu’on n’avait pas fini de boire ce matin parce-qu’on était trop pressés d’aller à l’eau. Donc, là, c’est la petite pause avant d’y retourner. On apprécie! ». Même son de cloche un peu plus loin : « Ca fait du bien de sentir les vagues, avoir quelques tubes, faire quelques manoeuvres ». Les baigneurs sont aussi au rendez-vous « Un peu de pêche, une peu de baignade. J’emmène ma femme et mes enfants à la plage tout l’après-midi. Ca fait du bien de sentir le soleil aussi! »

Un afflux qui devrait perdurer au cours du long week-end malgré un temps couvert. Les plages publiques encore fermées aujourd’hui réouvriont d’ici la fin de la semaine.