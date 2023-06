Les papio ouvrent leurs portes à Vaitupa

Les cris de joie des enfants, l’odeur des barbes à papa, les lumières qui scintillent…l’esprit de la fête foraine du Tiurai est bel et bien de retour sur le motu Ovini. Vendredi, pour son ouverture, jeunes et moins jeunes étaient heureux de retrouver cette ambiance aux airs de vacances.

« Comme pour tous les Tiurai, on amène nos enfants profiter des manèges. C’est l’ouverture est on est venu juste après la fête de l’école », explique une maman.

Les stands incontournables sont au rendez-vous : tir à la carabine, pêche aux canards et jeux de hasard côtoient les auto-tamponneuses, la grande roue et les toutes dernières attractions.

Forain depuis plus de 20 ans, Matthieu Rousset mise cette année sur la « boule magique » … et ça marche : « Il y a de l’ambiance. Les enfants s’amusent et on aime bien ça. En fait c’est un grand dôme qui est une piscine. Il y a plus de 80 000 boules à l’intérieur ».

De quoi ravir les visiteurs les plus jeunes qui auront encore de longues semaines pour en profiter. La fête foraine de Vaitupa sera en effet ouverte jusqu’au 15 août.