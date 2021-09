Les nouvelles pièces de monnaie en circulation

La nouvelle gamme de monnaie est disponible. Elle remplacera petit à petit celle en circulation. Comptez 6 pièces : celle de 5, 10, 20, 50, 100 francs et la nouveauté, une pièce de 200 francs. Les tota de 1 et 2 Fcfp n’existent plus dans cette nouvelle série.

Il faudra désormais appliquer la règle de l’arrondie. Si le total de vos achats se termine par 1 ou par 2, le prix sera arrondi au 0 inférieur. Si le total se termine par 3 ou 4, il sera arrondi au 5 supérieur. Pour les montants qui se finissent par 6 ou 7, on arrondit au 5 inférieur. Enfin, si la somme se termine par 7 ou par 9, l’arrondi se fait au 0 supérieur. Cette formule s’applique uniquement au paiement par espèce.

Comme l’ensemble des banques, l’établissement à la feuille de Uru est autorisé à fournir ses clients, notamment les commerçants. Il compte renouveler 200 millions de pièces au total. Pendant neuf mois, les transactions commerciales vont se faire dans les deux monnaies. Évelyne Brichet, directrice exécutive pour la banque Socredo, donne plus de détails : “lorsque vous êtes un commerçant aujourd’hui, vous gérez vos pièces, vous récupérez les pièces de vos clients, vous les mettez à disposition de votre prestataire qui a été mandaté par la banque pour les récupérer, les trier, les compter, les encartoucher, pour que ces pièces-là, elles soient aussi comptabilisées au crédit du compte du client”.

L’ancienne gamme de pièces sera écartée au fur et à mesure vers l’Institut d’émission d’outre-mer. La nouvelle série a d’ores et déjà été acheminée dans tous les archipels, et notamment dans les 87 bureaux de poste. Comme au siège de l’agence de Papeete, les excédents de monnaie ont été rapatriés selon un seuil différent pour chaque agence des îles, comme l’explique Maheanuu Pihatarioe, responsable guichet Fare Rata : “on a demandé de rapatrier l’ensemble des pièces […]. Ces pièces-là font partie du rapatriement qui avait débuté en janvier 2021. On tourne à peu près autour de 24 millions de pièces rapatriées. Et quand je parle de pièces rapatriées, c’est aussi bien les 1 Fcfp, 2 Fcfp, jusqu’aux 100 Fcfp”.

Un temps d’adaptation sera nécessaire. Aux guichets, les agents devront jongler entre les deux gammes de pièces et surtout trouver la bonne astuce pour organiser les tiroirs caisses.