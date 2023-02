Les métiers du bâtiment mis en avant au Diadème et à Tipaerui

Les élèves en formation dans le milieu du bâtiment poursuivent leur apprentissage. Ce matin, ils ont reçu Édouard Fritch et René Temeharo au Lycée Diadème de Pirae, puis dans les locaux de l’entreprise Pacific Alu de Tipaerui.

À Pirae, le cortège a été accueilli par les élèves du BTS Technicien d’étude du Bâtiment, du BTS Maintenance des Systèmes de Production et leur professeur Guillaume Tisseyre. Après une présentation de leurs filières spécialisées dans le gros œuvre et second œuvre et une visite de leurs ateliers, les étudiants ont pu échanger avec le Président, pour qui “les débouchés sont réels, le Pays a besoin de personnel qualifié dans le secteur du bâtiment”.

La visite s’est poursuivie à l’entreprise Pacific Alu de Tipaerui, qui organisait une journée portes ouvertes afin de permettre aux jeunes de se familiariser avec les métiers du second œuvre. Sur place, Frédéric Turconi, co-gérant, a présenté l’activité de l’entreprise.

Prochainement, le tout premier Forum des métiers du bâtiment sera organisé à Tahiti. Un événement organisé par le ministère des Grands travaux en collaboration avec les établissements scolaires des filières spécialisées.