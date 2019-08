Les matahiapo de Faa’a en voyage à Hawaii

Créée en février 2009, l’association Taatira’a no te mau Matahiapo Taumata I Tefana I Ahurai est présidée par Teura Tarahu-Atuahiva, conseillère municipale de la commune de Faa’a depuis 2008. Installée dans un local au sein du centre administratif, elle a pour but principal de sortir les matahiapo de leur quotidien à raison d’une sortie détente tous les deux mois et d’un voyage dans les îles ou à l’étranger une fois dans l’année.

Depuis sa création, l’association fonctionne sans aucune subvention et sans levée de fonds, mais uniquement grâce aux cotisations annuelles des membres et leurs participations collectives.

(Crédit photo : mairie de Faa’a)

Pour 2019, l’association avait pour projet un voyage à Honolulu. Il aura fallu une année entière pour que ce projet puisse voir le jour. Et aujourd’hui, c’est chose faite, puisque les 34 matahiapo partiront samedi 31 août à Hawaii. Ils ont assumé pleinement le financement de leur voyage (billet d’avion, transport, hôtel…).

Au programme de leur séjour : des visites au zoo et à l’aquarium, un tour de l’île, des activités Wild West, du shopping etc.

Le prochain déplacement des matahiapo est prévu pour 2020 à Mataiva aux Tuamotu.