Les manèges de retour à Vaitupa

Fermés depuis deux semaines, comme ceux de Outumaoro et de Mamao, les manèges de Vaitupa à Faa’a repartent finalement pour un tour à partir de 17 heures, ce samedi. Une bonne nouvelle pour la trentaine de forains de la place. Une prolongation qui n’aurait pas été possible sans l’accord du tavana de Faa’a, Oscar Temaru. “Nous lui avons proposé de faire une continuation sans musique, afin de respecter le voisinage. C’est une petite contrainte, mais qui peut être acceptée. Et tavana nous a demandé de fermer à 22 heures, donc nous allons rouvrir dès demain soir, samedi 27 août, du vendredi au dimanche, et tous les jours pendant les vacances scolaires” se réjouit Stéphane Philipponneau, président de l’association des forains de Vaitupa.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les papio de Faa’a seront ouverts jusqu’au 18 septembre dans un premier temps. La municipalité se réserve toutefois le droit d’abroger cette autorisation si les conditions ne sont pas respectées. Pour les forains, ce délai supplémentaire devrait permettre de couvrir leur frais : “C’est vrai qu’avec les élections législatives et la présidentielle, nous avons eu le terrain tardivement et ce que nous perdons en juin et début juillet, on ne le récupère pas en août. Puisque sur les salaires du mois d’août, les gens se concentrent sur la rentrée des classes. Là, on va être les seuls à être ouverts et il a un bel engouement de la population sur les réseaux sociaux. Les gens sont super contents de retrouver un site ouvert et où ils pourront passer des week-ends à s’amuser un petit peu”.

Ce vendredi matin, l’arrêté municipal autorisant cette prolongation était en cours de rédaction, pour une signature cet après-midi. Les forains espèrent par la suite pouvoir continuer la fête jusqu’au 31 octobre, et même jusqu’en décembre. Là encore, une autorisation municipale sera nécessaire.

PRATIQUE

Ouverture des manèges du vendredi au dimanche, jusqu’au 18 septembre, de 17 heures à 22 heures,

et tous les jours, durant les vacances scolaires.