Les magasins Carrefour ferment le dimanche

“Au vu des mesures de restriction qui ont été annoncées vendredi dernier, on était ouvert dans les Carrefour ce dimanche, mais nous avons décidé, ce matin, que les Carrefour seraient fermés ce dimanche, et que seuls les supermarchés resteraient ouverts jusqu’à midi : Champion et Easy Market, jusqu’à ce que le confinement soit levé le dimanche (…) C’est plus un impératif de gestion car aujourd’hui, il y a personne dans les magasins, et juste le minimum va être géré dans les supermarchés. (…) C’est le samedi que tout le monde fait ses grosses courses” a déclaré Nancy Wane.

“Aujourd’hui, sur certains magasins, on va avoir 5% d’effectif absent, mais pas que sur les caisses, sur tout l’ensemble de l’effectif, et sur certains magasins, on a 48% de taux d’absentéisme. (…) On va moins mettre la pression sur la tenue du magasin, et pour la clientèle il y aura un peu plus d’attente parfois en caisse” a précisé la directrice générale du groupe Wane.

La société fait appel à de nombreux intérimaires, mais certains sont déjà en arrêt maladie.