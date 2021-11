Les Jeunes cadets du RSMA, un projet pour palier le décrochage scolaire

Ils sont 43 filles et garçons a participé au premier dispositif "Volontaires Jeunes Cadets" du RSMA. En partenariat avec le ministère de l’Education et le Vice-rectorat de Polynésie française, le projet propose un parcours pluridisciplinaire au profit de lycéens en situation de décrochage scolaire. L'objectif : recréer un lien entre ces jeunes et la société pour leur redonner confiance en eux et développer leur estime de soi.