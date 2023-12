Les îles Australes placées en vigilance orange fortes pluies

« Le temps se dégrade la nuit prochaine entre Rimatara et Tubuai avec des passages pluvieux et des grains orageux sont attendus et peuvent occasionner d’importants cumuls de pluie sur la région de Rimatara et Rurutu en deuxième partie de nuit. Dans les zones à grains, les rafales de vent peuvent souffler jusqu’à 80 kilomètres/heure », indique le haut-commissariat dans un communiqué.

Ce temps perturbé devrait perdurer vendredi et jusqu’à samedi. « Les populations de cette zone sont invitées à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes : limiter ses déplacements, se mettre à l’abri et mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées) ; ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule, ne pas s’approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent ; éviter les sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs ainsi qu’en mer ; et suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France », ajoutent les services du représentant de l’État.