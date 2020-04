Les horticulteurs présents au market drive de Papeete

Le market drive de Mama’o a ouvert dès 7 heures ce mardi matin. Les fruits, légumes et poissons frais sont livrés directement dans les véhicules.

Et aujourd’hui les horticulteurs étaient également sur place, un secteur d’activité qui a subi de plain fouet la crise.

« On a mis en place deux choses : la première c’est qu’on a démarré à 7 heures pour permettre aux gens qui vont travailler de pouvoir venir faire leur marché juste avant. Et on a également mis une annexe horticulture pour aider les horticulteurs en difficulté parce qu’ils n’ont pas vraiment pu commercialiser pendant le confinement. C’est une première. Il sont extrêmement contents. Ça leur permet de subvenir à leurs besoins de la semaine », explique Marc Fabresse, responsable technique de la chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire.

Ce dimanche, de 6 à 9 heures, vous pourrez retrouver des plats préparés en plus des légumes, fruits et poisson frais. Ce sera un marché en plein air en attendant la réouverture du marché Mapuru a Paraita.