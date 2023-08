Les Hakaiki demandent à Gérald Darmanin davantage d’autonomie pour les Marquises

Lors de ce déplacement, sous la pluie, sur la Terre des Hommes, il a notamment été question de l’avenir institutionnel des Marquises. Le maire de Nuku Hiva, Benoît Kautai, a milité auprès de la délégation ministérielle pour une évolution statutaire, souhaitant que la communauté de communes mue en une communauté d’archipel.

Un projet qu’il porte, avec les autres Hakaiki, depuis un an et qui s’accompagnerait « d’un transfert des différentes compétences ». « Mais on ne va pas demander toutes les compétences, uniquement celles pour pouvoir développer notre archipel : la gestion du foncier, par exemple. Au niveau de la culture, du tourisme, on a besoin de ces compétences (…) Depuis 50 ou 60 ans, ce sont toujours les mêmes programmes. C’est toujours le Pays qui gère », a-t-il regretté, en marge de la visite.

Si les cadres du Tavini, Oscar Temaru en tête, s’opposent vivement à ce projet, Benoît Kautai a indiqué en avoir discuté avec le président Moetai Brotherson « il y a un mois ». « Les échanges ont été formidables. Il était vraiment à l’écoute. Il n’était pas contre, ni pour, parce qu’il découvre notre projet. Mais on s’est mis d’accord pour mettre en place un groupe de travail ».

Et malgré les vives critiques des cadres du parti indépendantiste, « la démarche continue ». « Le président, c’est Moetai. Nous avons eu une discussion avec lui et ça se passe bien », a insisté Benoît Kautai.

« Ce n’est pas à nous de décider à la place des Marquisiens »

« La République sera là, à la hauteur de l’amour que vous lui portez », lui a simplement répondu Gérald Darmanin, la question d’une éventuelle évolution statutaire relevant davantage du chef de l’Etat. Le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, s’est d’ailleurs montré prudent sur cette demande.

« Ce n’est pas à nous de décider à la place des Marquisiens de leur avenir (…) C’est d’abord aux habitants de Polynésie de savoir quel avenir ils veulent bâtir. Ils ont une place pleine et entière dans la République française. Et avec une chose : c’est que la Constitution a évolué depuis quelques années (…) et elle permet beaucoup d’ajustements, faire en sorte que chaque territoire puisse aller plus loin », a-t-il dit.

Du côté des annonces, Philippe Vigier a indiqué que le gouvernement central allait débloquer une aide de 25 000 euros (environ 3 millions de francs) pour soutenir l’organisation du prochain Festival des arts des îles Marquises. Une enveloppe qui s’ajoute aux 15 000 euros (environ 1,8 million de francs) déjà accordés pour l’évènement.