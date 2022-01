Les grands événements attendus en 2022

L’année 2022 sera marquée par plusieurs grands évènements. À commencer par la politique qui marquera le pas. Le 30 janvier prochain, les électeurs de Arue devront retourner aux urnes. Après l’annulation des dernières municipales, il faudra en effet élire un nouveau maire. En cas de second tour, il se déroulera le dimanche 6 février.

Autre échéance électorale en 2022 et des plus importantes, l’élection du futur président de la République. Qui succédera à Emmanuel Macron ? En Polynésie, le 1er tour aura lieu le 9 avril et le second le 23 avril.

Enfin, dernière élection majeure, les législatives. Il s’agira d’élire les députés polynésiens qui siègeront à l’Assemblée nationale. Le premier tour aura lieu le 11 juin, et le second le 18 juin.

Du côté judiciaire, il y aura aussi de l’actualité. Tout d’abord avec l’affaire de la citerne d’eau d’Erima. Le 12 janvier, la Cour de cassation examinera le pourvoi de Gaston Flosse et d’Édouard Fritch. Le président du parti orange risque une condamnation à 5 ans d’inéligibilité et deux ans de prison avec sursis. Autre affaire qui avait fait les gros titres en 2021: celle du docteur Théron. Le procès a été renvoyé au 3 mars 2022. Le prévenu est jugé pour violences aggravées sur personnes chargée d’une mission de service public et outrage.

Sur le plan culturel, le Heiva 2022 est suspendu à la Covid même si l’évènement phare de juillet devrait bien avoir lieu après deux années blanches. Les groupes de chants et de danses devraient à nouveau fouler la place To’ata, la Maison de la Culture se veut rassurante.

Enfin, côté sport, c’est une belle année qui nous attend. En mars, Tahiti participera aux qualificatifs pour la Coupe du monde de football 2022 qui aura lieu, le 21 novembre, jour du coup d’envoi des festivités.