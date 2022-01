Les gains du prix “Wildlife Photographer of the year 2021” remis à Fakarava

Le maire de Fakarava, Etienne Maro, a été reçu jeudi à la Présidence dans le cadre de la remise d’une lettre d’engagement du photographe Laurent Ballesta, attribuant les gains du prix “Wildlife Photographer of the year” à la commune.

C’est en octobre 2021 que Laurent Ballesta a décroché le prix de la meilleure photo animalière de l’année au “Wildlife Photographer of the Year 2021”. Ce concours de photographie, organisé par le Musée d’histoire naturelle de Londres, est l’un des plus prestigieux au monde. Cette 57ème édition avait été particulièrement compétitive puisqu’elle comptait 50 000 participants issus de 95 pays, un nombre record.

La photo gagnante a été prise à Fakarava par Laurent Ballesta, dans la célèbre passe de Tetamanu, un site de plongée exceptionnel avec une faune et une flore particulièrement riches. Elle immortalise une fraie de mérous, un véritable exploit jamais photographié auparavant.

Laurent Ballesta entend ainsi honorer l’île de Fakarava et considère que le prix qu’il a remporté, accompagné d’un chèque de 10 000 livres sterling (environ 1,4 million de Fcfp), revenait à cette commune qui lui a permis de réaliser cette photo et d’obtenir ce prestigieux prix. Ce don, sera reversé à la commune de Fakarava. À cet effet, le photographe a souhaité remettre cette lettre d’engagement adressée au maire, par l’intermédiaire d’un ami vivant à Tahiti, le docteur Sylvain Girardot, médecin au service de cardiologie du CHPF.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Le maire de Fakarava Etienne Maro a remercié chaleureusement le photographe et est très touché par ce geste. Il compte utiliser les gains de ce concours au bénéfice du développement d’un projet communal spécifique au village de Tetamanu.

Le célèbre cliché sera prochainement imprimé en tirage unique, sur un papier spécial composé d’eau et de poudre de corail de Fakarava, en vue d’être mis aux enchères à Monaco. Les bénéfices de cette vente profiteront eux aussi à l’atoll des Tuamotu.