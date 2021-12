Les foyers Te Arata et le Bon Samaritain luttent contre l’exclusion sociale

Pour la première journée de portes ouvertes des foyers Te Arata et le Bon Samaritain, les majorités des visiteurs étaient des personnes travaillant pour d’autres foyers de l’association Emauta ou des services administrateurs partenaires. Avec la crise sociale et économique engendrée par la crise sanitaire, de nombreuses personnes se retrouvent sans emploi ou sont victimes de dépression : “on travaille beaucoup plus depuis quelques temps sur le bien-être de la personne, qu’elle puisse bien se poser, se stabiliser et reprendre ses repères si elle est perdue ou a des soucis personnels”, explique Niuma Opuu, directeur du foyer le Bon Samaritain.

Le foyer Te Arata peut accueillir jusqu’à 8 familles à la fois et il est souvent complet. En plus de se retrouver à la rue, ces familles sont parfois amenées à rencontrer certaines problématiques selon la directrice du foyer, Georgina Taupotini : “les familles présentent de plus en plus de difficultés tant au niveau du couple que de la prise en charge des enfants, au niveau de la notion de parentalité”.

Les journées portes ouvertes ont pour but de montrer au public le travail réalisé au quotidien dans les foyers de l’association Emauta, et pourquoi pas d’inspirer des vocations…