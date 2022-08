Les forces armées renforcent leur lien avec la population de Rimatara

À plus de 600 kilomètres de Tahiti, Rimatara a récemment reçu la visite d’une petite section de militaires dans le cadre de la mission Tamara, la mission du lien entre les forces armées en Polynésie, le Pays et les communes. Elle devait déjà avoir lieu en 2021, mais a été repoussée à cause de la crise Covid.

Une mission en forme de réactualisation des connaissances selon le lieutenant Vincent, chef de détachement militaire pour la mission Tamara : “En priorité, on a pour mission d’accomplir des chantiers, principalement de la peinture, donc remise en peinture des écoles de Anapoto, remise en peinture de l’annexe de la mairie ainsi que les balustrades de la mairie de Amaru. En deuxième point, ça nous permet nous, les forces armées, de mettre à jour notre base de données sur l’île. Cela nous permet de prendre des informations sur les infrastructures, les différents moyens d’intervenir sur l’ile en cas de catastrophe naturelle pour venir en aide à à la population. Et cela nous permet aussi de nous entrainer à la projection sur des îles un peu éloignées de Tahiti pour nous permettre d’agir rapidement”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Leur présence sur l’île leur permet surtout de créer un lien privilégié avec les habitants. Après les travaux, le détachement a d’ailleurs organisé quelques rencontres sportives.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le maire de Rimatara, Artigas Hatitio a observé la coopération entre les militaires et sa population : “Cette mission devait durer une semaine, mais ils ont eu un problème d’avion et ils sont restés quelques jours en plus. Ils ne sont pas restés inactifs, ils nous ont donné un coup de main pour repeindre un peu les balustrades de la commune, et ils ont fait aussi du ramassage de déchets autour de Rimatara. Donc je remercie beaucoup le lieutenant qui les a accompagnés et ce groupe de 27 militaires qui sont venus chez nous. Je pense que c’est une aubaine pour eux aussi, ça leur permet de changer d’environnement, de visiter un peu nos îles. Et je pense qu’ils ont été contents d’être sur Rimatara”.

Les militaires ont laissé leur empreinte sur l’île de Rimatara, mais aussi sur sa population qu’ils ont quitté jeudi 11 août.