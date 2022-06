Les forains s’activent pour préparer le Tiurai de Outumaoro

Les ouvriers et forains s’activent sous la chaleur du plateau de Outumaoro. Environ 80 manèges et stands sont à monter avant le 10 juin, date d’inauguration de la fête foraine. Le site sera ouvert 7jours/7 de 17 heures à minuit, et jusqu’à 2 heures du matin les vendredis et samedis, pour le plus grand plaisir de la population. “La manèges sont en principes les mêmes que les années précédentes, confie James Frogier, président de l’association des forains de Polynésie française. Ils sont en train de monter la piste d’auto-tamponneuses. Il y a les manèges pour les petits, le round up et en principe cette année, il y aura le new loop.”

Depuis la semaine dernière, les ouvriers ne chôment pas, ils travaillent au rythme effréné qui leur est imposé pour que les manèges soient prêts à temps. Teriifa Frogier participe au montage des manèges : “On est en plein préparatifs du montage des manèges et on est assez pressés. On a un très court délais. On met la base des manèges à niveau et ensuite on construit en fonction de ce niveau-là. J’ai un bon paquet de manèges à monter… On a un bon timing.”

La sécurité des familles sur le site est une priorité pour l’organisateur de l’événement et la mairie de Punaauia. Cette année encore il renforce ses équipes : “J’ai une équipe de sécurité qui sera sur place. Depuis l’année dernière déjà, avec la mairie de Punaauia, on s’était mis d’accord pour multiplier par deux l’effectif de sécurité les vendredis et samedis surtout quand il y a vraiment affluence.”

Nouveauté cette année pour ouvrir les festivités, un feu d’artifice sera tiré le 1er jour d’ouverture. Vous aurez jusqu’au 14 août pour profiter des attractions.

Les forains de Vaitupa, eux devront attendre après le second tour des législatives pour commencer à installer leurs manèges et barraques. Le tiurai de Vaitupa devrait ouvrir ses portes le 1er juillet.