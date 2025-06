Les forains des papio en quête d’un contrôleur agréé

La fête foraine de Mamao pourrait-elle durer que 4 jours ? Albert Porlier est inquiet. Sans contrôles adéquats, ses manèges pourraient fermer quelques jours après leur ouverture.

« Après le 24 juin, on est obligé d’attendre pour refaire les contrôles. On attend l’agrément du contrôleur du territoire, qu’on attend du ministère de l’Intérieur de France. Ce que je demande, c’est que le haut-commissariat nous donne l’autorisation de continuer au moins jusqu’au mois d’août, le temps que l’on donne l’agrément au contrôleur polynésien pour exercer », explique celui-ci.

A Outumaoro, les festivités ont démarré comme prévu vendredi dernier. En revanche, 5 manèges de catégories 3 et 4 sont fermés. Leurs gérants ont jusqu’au 19 juin pour régulariser la situation sur le reste des attractions. Si certains redoutent la date butoir, du côté de Pirae, il n’y a pas d’inquiétude à avoir.

« On est ouvert depuis samedi soir. Tout se passe très bien. On a un manège de catégorie 1 qui reste fermé jusqu’à un nouveau contrôle. Et pour l’instant, tout est ouvert normalement », indique Stéphane Philipponneau, le président de l’Association des forains à Pirae.

« On a jusqu’au 28 juin pour faire contrôler tous nos manèges (…), c’est en cours. On est en train de travailler avec la métropole pour faire venir quelqu’un. Il ne faut pas paniquer », ajoute-t-il.

Les festivités se poursuivent donc à Pirae où le premier feu d’artifice sera tiré demain soir.